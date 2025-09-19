‘Nous, Sorcière et Sauvage’ Création d’un breuvage Médiathèque Charles Galtier Eygalières

‘Nous, Sorcière et Sauvage’ Création d’un breuvage Médiathèque Charles Galtier Eygalières vendredi 19 septembre 2025.

‘Nous, Sorcière et Sauvage’ Création d’un breuvage

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 17h.

Horaires de représentation à partir de 18h.

Mercredi 29 octobre 2025 à partir de 14h. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-09-19 2025-10-29

Participez à un atelier de création de breuvage « magique » à la Médiathèque d’Eygalières, le mercredi 29 octobre à 14h !Familles

Du 17 septembre 2025 au 31 juillet 2026, la Bibliothèque départementale vous convie à sa saison culturelle 2025/2026 Nous, Sorcière & Sauvage .

Déployée dans plus de quarante bibliothèques du territoire, cette programmation gratuite et ouverte à tous met à l’honneur deux figures captivantes souvent reléguées aux marges — la sorcière et le sauvage — à travers une approche sensible et poétique.



Vous rêvez de devenir le temps de quelques heures un magicien pour pouvoir réciter des formules magiques ?

N’hésitez plus et venez créer votre propre grimoire, en élaborant des potions et des recettes inspirées de la nature.

Vous apprendrez ainsi à personnaliser votre livre magique, à customiser sa couverture pour lui donner vie comme un sorcier en herbe ! Puis vous vous immergerez dans la découverte des propriétés de plusieurs plantes à travers une exploration sensorielle, afin de composer votre propre breuvage.

Un moment créatif et gourmand !



Durée 2h30

Tout public famille, enfants à partir de 7 ans



Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque d’Eygalières. .

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr

English :

Take part in a workshop to create a ‘magical’ potion at the Eygalières Media Library on Wednesday 29 October at 2pm!

German :

Nehmen Sie am Mittwoch, den 29. Oktober um 14 Uhr in der Mediathek von Eygalières an einem Workshop zur Herstellung eines „magischen” Getränks teil!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio per creare una bevanda « magica » presso la biblioteca multimediale di Eygalières mercoledì 29 ottobre alle 14.00!

Espanol :

Participe en un taller para crear una bebida « mágica » en la mediateca de Eygalières el miércoles 29 de octubre a las 14.00 horas

L’événement ‘Nous, Sorcière et Sauvage’ Création d’un breuvage Eygalières a été mis à jour le 2025-08-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles