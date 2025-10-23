‘Nous, Sorcière et Sauvage’ Spectacle Vassilissa Médiathèque Charles Galtier Eygalières

‘Nous, Sorcière et Sauvage’ Spectacle Vassilissa Médiathèque Charles Galtier Eygalières jeudi 23 octobre 2025.

‘Nous, Sorcière et Sauvage’ Spectacle Vassilissa

Jeudi 23 octobre 2025 à partir de 14h. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Assistez à un spectacle théâtral sur le thème des Sorcières à la Médiathèque d’Eygalières, le jeudi 23 octobre à partir de 14h !Familles

Du 17 septembre 2025 au 31 juillet 2026, la Bibliothèque départementale vous convie à sa saison culturelle 2025/2026 Nous, Sorcière & Sauvage .

Déployée dans plus de quarante bibliothèques du territoire, cette programmation gratuite et ouverte à tous met à l’honneur deux figures captivantes souvent reléguées aux marges — la sorcière et le sauvage — à travers une approche sensible et poétique.



Spectacle Vassilissa de la Cie Tatou Théâtre

Conte du folklore russe ou spectacle initiatique, Vassilissa raconte le parcours d’une jeune fille de la mort de sa mère à sa visite chez la Baba Yaga.

Trois femmes sur scène, comme autant de « Vassilissa », de bonnes mères et de Baba Yaga, se partagent cette histoire de reconquête…

Une chanteuse, musicienne, compositrice, bruiteuse, avec sa guitare électrique et son looper, est la voix du conte. Une comédienne-danseuse est le corps du conte et interprète les personnages de l’histoire. Une dessinatrice est la matière du conte elle dessine en direct sur scène.



Tout public à partir de 6 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements auprès de la Médiathèque d’Eygalières. .

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr

English :

Attend a theatrical performance on the theme of witches at the Eygalières Media Library on Thursday 23 October from 2pm!

German :

Besuchen Sie am Donnerstag, den 23. Oktober, ab 14 Uhr eine Theateraufführung zum Thema Hexen in der Mediathek von Eygalières!

Italiano :

Assistete a uno spettacolo teatrale sul tema delle streghe presso la biblioteca multimediale di Eygalières giovedì 23 ottobre dalle 14:00!

Espanol :

Asista a una representación teatral sobre el tema de las brujas en la mediateca de Eygalières el jueves 23 de octubre a partir de las 14.00 h

