Nous, sorcière & sauvage Atelier de création numérique À votre image Rue du Temple Mouriès

Nous, sorcière & sauvage Atelier de création numérique À votre image

Mercredi 28 janvier 2026 à 15h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

Participez à un atelier de création numérique à la Médiathèque de Mouriès, le mercredi 28 janvier à 15h !Familles

Dans le cadre de la saison culturelle Nous, Sorcière & Sauvage , portée par la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône, la médiathèque La Regalido de Mouriès propose l’atelier À votre image , une activité ludique et créative autour de la photographie et de l’expression visuelle.



Cet atelier invite les familles à devenir à la fois photographes et modèles chacun réalise un portrait original en jouant avec les techniques numériques et un fond vert, puis explore des options de retouche et de composition pour personnaliser son image.

L’activité favorise la créativité et la mise en scène, tout en valorisant les liens à travers la création d’images uniques.



Atelier familial, enfants à partir de 6 ans accompagnés d’au moins un adulte.

Durée 2h à 2h30.

Sur inscription, places limitées. .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr

English :

Take part in a digital creation workshop at the Mouriès Media Library on Wednesday 28 January at 3pm!

