Nous, sorcières et sauvages Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 14h30.

Samedi 7 février 2026 à partir de 14h30. Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la programmation Nous, sorcières et sauvages proposée par la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, deux premiers rendez-vous sont proposés

Samedi 31 janvier et le samedi 7 février.

– Samedi 31 janvier 2026 à 14h30 avec un atelier de création sonore et conte

– Samedi 7 février 2026 à 14h30 avec le spectacle Lilith et la magie de la nuit .

Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque



Conte musical

Cie Azur Brut

<< d'une noirceur envoutante et d'une beauté fulgurante est un récital inspiré du mythe de Lilith, personnage à la fois démon, sorcière ou première compagne d’Adam, qui prend la décision de quitter le paradis. Un conte initiatique où la danse et la musique accompagnent le récit d’une femme face au crépuscule. L’instant charnière entre chien et loup, où afin de prendre sa liberté, elle devra passer du côté de la nuit. Lilith indique qu’elle a emmené avec elle trois éléments (de l’eau, des plantes et de la terre) qui vont l’aider à raconter son histoire. Ces trois éléments vont être manipulés par le public pour créer les paysages sonores et la musique qui accompagneront le récit. >>

̀ Jimmy Boury

Louise Bellamy



Tout public à partir de 4 ans

Durée 40 mn

Les inscriptions se font directement auprès des bibliothèques concernées.

️ Mercredi 28 janvier 2026 à 14h30 à Saint-Andiol

️ Mercredi 4 février 2026 à 16h à Rousset

️ Samedi 7 février 2026 à 14h30 à Saint-Étienne-du-Grès

️ Mercredi 18 février 2026 à 16h à Saint-Chamas

️ Mercredi 1er avril 2026 à 17h à Jouques



Atelier de création sonore et conte

Le spectacle est accompagné d’une création sonore avec les enfants et de l’écriture d’un conte avec leurs parents. Création d’un conte à la première personne par chaque parent à partir d’un récit de sorcière ou de sauvage donné comme source d’inspiration de départ.

Mise en musique par les enfants lors de la lecture en manipulant des potions magiques, permettant de créer du son et de la musique de manière ludique.



Tout public familles

Durée 3h

Les inscriptions se font directement auprès des bibliothèques concernées.

️ Mercredi 21 janvier 2026 à 14h à Saint-Chamas

️ Samedi 31 janvier 2026 à 14h30 à Saint-Étienne-du-Grès

️ Mercredi 11 février 2026 à 15h à Rousset

️ Mercredi 11 mars 2026 à 14h30 à Saint-Andiol

️ Mercredi 1er avril 2026 à 9h30 à Jouques .

Bibliothèque Municipale de Saint-Étienne-du-Grès Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 14 62

As part of the ‘We, Witches and Savages’ programme offered by the Bouches-du-Rhône Departmental Library, the first two events are scheduled for:

Saturday 31 January and Saturday 7 February.

