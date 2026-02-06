Nous Valentin-es Concert La petite grenadine Arès
Nous Valentin-es Concert La petite grenadine Arès samedi 14 février 2026.
Célébrez la Saint-Valentin en musique avec LA GARE !
En couple, entre amis ou en solo l’amour se vit aussi en musique
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me
Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me
