Nous Valentin-es Concert La petite grenadine

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Nous Valentin- es Concert La Petite grenadine

Célébrez la Saint-Valentin en musique avec LA GARE !

En couple, entre amis ou en solo l’amour se vit aussi en musique

Buvette et restauration sur place.

Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me

Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nous Valentin-es Concert La petite grenadine

L’événement Nous Valentin-es Concert La petite grenadine Arès a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme d’Arès