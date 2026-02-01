Nous voilà grands animation jeune public Château-Renard
Nous voilà grands animation jeune public Château-Renard mercredi 11 février 2026.
Nous voilà grands animation jeune public
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-11 16:30:00
2026-02-11
Diffusion du film d’animation Nous voilà grands , film d’animation pour public dès trois ans, suivie d’un atelier de re-création de l’affiche (30 min) proposé par Eva, médiatrice cinéma.
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Screening of Nous voilà grands , an animated film for audiences aged three and up, followed by a poster re-creation workshop (30 min) led by Eva, cinema mediator.
