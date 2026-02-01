Nous voilà grands !, Luynes
Nous voilà grands !
Film d’animation à partir de 3 ans (32 min.)
Des grandes histoires pour les tout-petits avec la voix de Hippolyte Girardot
Nounourse, Lapinou et leurs amis ont grandi et sont devenus parents à leur tour. Après Qui voilà ? et Coucou nous voilà ! retrouvez les merveilleux personnages de Stina Wirsén et partagez maintenant les émotions et le quotidien de leurs enfants. .
English :
Animated film for ages 3 and up (32 min.)
