Informations pratiques

Nousseviller-Saint-Nabor

Nouss fête l’été

Nousseviller-Saint-Nabor Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

La traditionnelle fête de l’été de Nousseviller-Saint-Nabor, baptisée Nouss Fête l’Été , à la salle polyvalente. Organisée par l’Union sportive et culturelle de Nousseviller Cadenbronn (USCNC), l’entrée est gratuite pour tout le week-end.

Au programme des festivités

• Spectacle son et lumière Le samedi vers 22h, présentation de la 19e création intitulée Nouss’ prend le large , avec des escales en Espagne, en Italie et en Égypte.

• Feu d’artifice et soirée Tiré après le spectacle, suivi d’une animation musicale avec DJ Matt.

• Restauration variée Buwespätzles, krumberkichles, moules-frites, pizzas, flamms, grillades, kebabs et bouchées à la reine, sans oublier le Palais de la bière et le stand de douceurs (crêpes, gâteries, glaces).Tout public

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Nousseviller-Saint-Nabor 57990 Moselle Grand Est

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English :

The traditional Nousseviller-Saint-Nabor summer festival, known as “Nouss Fête l’Été,” will take place at the multipurpose hall. Organized by the Nousseviller Cadenbronn Sports and Cultural Union (USCNC), admission is free all weekend.

On the festival program

? Sound and light show: On Saturday around 10 p.m., presentation of the 19th production titled “Nouss Sets Sail,” with stops in Spain, Italy, and Egypt.

? Fireworks and evening entertainment: Fireworks following the show, followed by musical entertainment with DJ Matt.

? Varied food options: Buwesp%E4tzles, krumberkichles, mussels and fries, pizzas, flamms, grilled meats, kebabs, and bouchées à la reine—not to mention the “%AB Palais de la bi%E8re %BB” and the dessert stand (crêpes, treats, ice cream).

L’événement Nouss fête l’été Nousseviller-Saint-Nabor a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FORBACH