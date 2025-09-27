Nouste Corrida au village de Barlest Barlest
Nouste Corrida au village de Barlest Barlest samedi 27 septembre 2025.
Nouste Corrida
au village de Barlest BARLEST Barlest Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Rendez-vous pour le Nouste Trail au départ du village de Bartrès le samedi 27 septembre 2025.
Au programme
– 17h-19h Remise des dossards
– 18h15 Départ de la course enfants
– 19h Départ de la course 11km
– 19h05 Départ de la marche 7km
– 21h30 Remise des récompenses suivi d’une collation
2 parcours semi-nocturne
– marche 7km avec un dénivelé de 137 m
– course 10km avec un dénivelé de 194m
.
au village de Barlest BARLEST Barlest 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 54 74 36 noustecorrida@gmail.com
English :
The Nouste Trail starts in the village of Bartrès on Saturday, September 27, 2025.
Program:
– 5pm-7pm: Number distribution
– 6:15pm: Start of children’s race
– 7pm: Start of the 11km race
– 7:05pm: Start of 7km walk
– 9:30pm: Awards ceremony followed by refreshments
2 semi-nocturnal courses:
– walk: 7km with an ascent of 137 m
– run: 10km with an ascent of 194m
German :
Treffpunkt für den Nouste Trail ab dem Dorf Bartrès am Samstag, den 27. September 2025.
Auf dem Programm stehen
– 17:00-19:00 Uhr: Ausgabe der Startnummern
– 18.15 Uhr: Start des Kinderlaufs
– 19h: Start des 11km-Laufs
– 19.05 Uhr: Start der 7km-Wanderung
– 21:30 Uhr: Siegerehrung mit anschließendem Imbiss
2 halbnächtliche Strecken
– wanderung: 7km mit einem Höhenunterschied von 137 m
– lauf: 10km mit einem Höhenunterschied von 194m
Italiano :
Il Sentiero della Nouste partirà dal villaggio di Bartrès sabato 27 settembre 2025.
Programma:
– 17.00-19.00: Distribuzione dei numeri
– ore 18.15: partenza della corsa dei bambini
– ore 19.00: partenza della gara di 11 km
– 19.05: Partenza della camminata di 7 km
– 21.30: Cerimonia di premiazione seguita da un rinfresco
2 percorsi semi-notturni:
– camminata: 7 km con un dislivello di 137 m
– corsa: 10 km con un dislivello di 194 m
Espanol :
La Nouste Trail comenzará en el pueblo de Bartrès el sábado 27 de septiembre de 2025.
Programa:
– 17.00-19.00: Reparto de dorsales
– 18h15: Salida de la carrera infantil
– 19.00 h: Salida de la carrera de 11 km
– 19.05 h: Salida de la marcha de 7 km
– 21.30 h: Entrega de premios y refrigerio
2 recorridos semi-nocturnos
– marcha: 7 km con un desnivel de 137 m
– carrera: 10 km con un desnivel de 194 m
L’événement Nouste Corrida Barlest a été mis à jour le 2025-09-23 par OT de Lourdes|CDT65