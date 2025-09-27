Nouste Corrida au village de Barlest Barlest

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Rendez-vous pour le Nouste Trail au départ du village de Bartrès le samedi 27 septembre 2025.

Au programme

– 17h-19h Remise des dossards

– 18h15 Départ de la course enfants

– 19h Départ de la course 11km

– 19h05 Départ de la marche 7km

– 21h30 Remise des récompenses suivi d’une collation

2 parcours semi-nocturne

– marche 7km avec un dénivelé de 137 m

– course 10km avec un dénivelé de 194m

au village de Barlest BARLEST Barlest 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 54 74 36 noustecorrida@gmail.com

English :

The Nouste Trail starts in the village of Bartrès on Saturday, September 27, 2025.

Program:

– 5pm-7pm: Number distribution

– 6:15pm: Start of children’s race

– 7pm: Start of the 11km race

– 7:05pm: Start of 7km walk

– 9:30pm: Awards ceremony followed by refreshments

2 semi-nocturnal courses:

– walk: 7km with an ascent of 137 m

– run: 10km with an ascent of 194m

German :

Treffpunkt für den Nouste Trail ab dem Dorf Bartrès am Samstag, den 27. September 2025.

Auf dem Programm stehen

– 17:00-19:00 Uhr: Ausgabe der Startnummern

– 18.15 Uhr: Start des Kinderlaufs

– 19h: Start des 11km-Laufs

– 19.05 Uhr: Start der 7km-Wanderung

– 21:30 Uhr: Siegerehrung mit anschließendem Imbiss

2 halbnächtliche Strecken

– wanderung: 7km mit einem Höhenunterschied von 137 m

– lauf: 10km mit einem Höhenunterschied von 194m

Italiano :

Il Sentiero della Nouste partirà dal villaggio di Bartrès sabato 27 settembre 2025.

Programma:

– 17.00-19.00: Distribuzione dei numeri

– ore 18.15: partenza della corsa dei bambini

– ore 19.00: partenza della gara di 11 km

– 19.05: Partenza della camminata di 7 km

– 21.30: Cerimonia di premiazione seguita da un rinfresco

2 percorsi semi-notturni:

– camminata: 7 km con un dislivello di 137 m

– corsa: 10 km con un dislivello di 194 m

Espanol :

La Nouste Trail comenzará en el pueblo de Bartrès el sábado 27 de septiembre de 2025.

Programa:

– 17.00-19.00: Reparto de dorsales

– 18h15: Salida de la carrera infantil

– 19.00 h: Salida de la carrera de 11 km

– 19.05 h: Salida de la marcha de 7 km

– 21.30 h: Entrega de premios y refrigerio

2 recorridos semi-nocturnos

– marcha: 7 km con un desnivel de 137 m

– carrera: 10 km con un desnivel de 194 m

