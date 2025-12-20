Noust’Kbaré, cabaret cirque, 3e édition Complexe sportif Nousty

Noust’Kbaré, cabaret cirque, 3e édition

Complexe sportif 5 rue du Béarn Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

19h voltiges aériennes, funambulismes, danse hiphop, jongleries et acrobaties … Chaque numéro promet son lot d’émotions, de rires et de frissons. Pour sublimer le tout, notre inimitable Madame très loyale, Véro, mènera la soirée avec son énergie contagieuse ! Les incroyables Tricot Combo feront vibrer la fin de soirée avec un concert sensationnel que vous n’êtes pas prêts d’oublier !!! .

Complexe sportif 5 rue du Béarn Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 81 75 20 leszanniasso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Noust’Kbaré, cabaret cirque, 3e édition

L’événement Noust’Kbaré, cabaret cirque, 3e édition Nousty a été mis à jour le 2025-12-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran