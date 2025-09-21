Nout patrimoine au cœur de Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L’Eperon

Nout patrimoine au cœur de Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois L’Eperon dimanche 21 septembre 2025.

Nout patrimoine au cœur de Grands-Bois Dimanche 21 septembre, 09h00 Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois La Réunion

Informations : 0692 72 21 39 – 0692 83 77 38 – 0692 69 31 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Avec la Maison des associations et les associations de Grands-Bois

Village associatif, conférence, animation culturelle et artistique, exposition, riz Sofé, scène de vie lontan, initiation au tressage, cachalot pédagogique canne à sucre, conte créole, jeux lontan, ambiance salle verte, artiste peintre, …

9h Concours cullinaire «carry Cok la Kour»,

démonstration arts martiaux

10h Riz Sofé et orchestre en cuivre

13h Ambiance «salle verte»

13h30 Chelsea et danse Indienne avec l’association Catoi

14h Show mode avec Atipik Beauty

14h30 Dégustation mets lontan sous la salle verte

15h Loîs et ses musiciens et danse avec l’association Nathyanjally

Clôture avec Aissya et le groupe Kermisik

Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois Calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, 97410 Saint-Pierre L’Eperon 97410 La Réunion La Réunion 0262 32 62 20 Prendre la direction sud-est sur avenue du Général de Gaulle ; au rond-point, prendre la 3e sortie sur route départementale 29/D29 ; prendre à droite sur rue du Versant ; prendre à gauche sur rue du Plateau ; tourner à droite pour rester sur rue du Plateau ; prendre la 1re à droite et rester sur rue Emilien Apalama.

Avec la Maison des associations et les associations de Grands-Bois

Line Leclair