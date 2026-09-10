Nout patrimoine au cœur des calbanons de La Cafrine à Grands-Bois, Calbanons de La Cafrine, Saint-Pierre

Informations pratiques

Nout patrimoine au cœur des calbanons de La Cafrine à Grands-Bois Dimanche 20 septembre, 08h00 Calbanons de La Cafrine La Réunion

Informations : 0692 72 21 39 – 0692 83 77 38 – 0692 69 31 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Avec la Maison des associations et les associations de Grands-Bois

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Calbanons de La Cafrine vous accueillent pour une journée festive, culturelle et conviviale. Visite guidée, traditions culinaires, musique, danse, contes, arts martiaux traditionnels et spectacles rythmeront cette manifestation placée sous le signe de la découverte, du partage et de la transmission du patrimoine de Grands-Bois.

– 08h00 Ouverture au public

– 08h30 Inauguration et discours des élus / Présentation des exposants / kuduro dance feet

– 09h30 Riz chauffé traditionnel, démonstration culinaire avec le morongue / Orchestre en cuivre

– 10h00 Initiation maloya

– 11h00 Visite guidée des Calbanons

– 13h15 Sirandane « Kosa inn soz ? ». Un sirandane est une devinette traditionnelle en langue créole qui prend la forme d’une courte énigme poétique, humoristique ou philosophique.

– 13h30 Plateau artistique / Contes / Show mode patrimoine/Sports de combats traditionnels avec le moringue, la croche,…

– 16h30 Dégustation de mets lontan / Danse traditionnelle salle verte

– 17h00 Danyel Waro en concert

– 19h00 Clôture de la manifestation

– Rond maloya salle verte : Héritage maloya

Calbanons de La Cafrine Chemin Emilien Apalama Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion

Avec la Maison des associations et les associations de Grands-Bois

Line Leclair