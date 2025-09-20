Nout patrimoine, Nout l’éritaz, nout force ! Médiathèque Anne Mousse Sainte-Marie

Nout patrimoine, Nout l’éritaz, nout force ! Médiathèque Anne Mousse Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Nout patrimoine, Nout l’éritaz, nout force ! Samedi 20 septembre, 09h30 Médiathèque Anne Mousse La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Nout patrimoine, nout l’éritaz, nout force !

Un patrimoine industriel hérité du basalte, du vent et du béton.

Samedi 20 septembre 2025, la médiathèque Anne Mousse devient le point de ralliement incontournable pour tous les curieux du passé et les passionnés d’architecture à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année, le thème « Le patrimoine architectural » résonne particulièrement à Sainte-Marie, où se mêlent mémoire industrielle, religieuse, coloniale et populaire à travers deux circuits patrimoniaux et une programmation riche d’animations à la médiathèque.

Une journée à la médiathèque Anne Mousse : entre vapeur, béton et récits vivants

Tout au long de la journée, la médiathèque propose un programme captivant, pour petits et grands, autour de la mémoire industrielle et architecturale de la commune :

Exposition – “Des bras à la vapeur”

Plongez dans l’univers de la première industrialisation réunionnaise, où les bras des hommes côtoyaient la force des machines à vapeur. L’exposition met en lumière les vestiges architecturaux de cette époque : moulins à vent de Bois Court et cheminée de la Mare traces encore visibles dans le patrimoine bâti de Sainte-Marie.

Projections – “Un patrimoine industriel hérité du basalte, du vent et du béton”

À travers des documentaires courts, découvrez comment la nature locale – roche volcanique, courants d’air puissants, et matériaux bruts – a façonné un style architectural unique et fonctionnel dans les infrastructures industrielles de l’île.

Causerie

Autour d’une table pour un moment d’échange sur les bâtiments d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Qu’est-ce qu’une belle architecture ? À quoi sert-elle ? Comment la préserver ? Un dialogue enrichissant entre souvenirs, savoir-faire et transmission.

Ateliers de dégustation : « Le sucre dans tous ses états »

Découverte du galabé, sucre complet au goût puissant et à la texture surprenante, obtenu par cuisson du jus de canne, un produit noble de l’histoire réunionnaise, un héritage issu de notre patrimoine industriel.

Activités pour petits et grands (sur inscription)

Des ateliers créatifs, mini-maquettes et dessins guidés permettront aux enfants (et à leurs parents !) de mieux comprendre l’architecture qui les entoure, tout en s’amusant.

________________________________________

En lien avec les circuits patrimoniaux de la commune

Ce programme s’inscrit pleinement dans les circuits patrimoniaux de Sainte-Marie, véritables musées à ciel ouvert, proposés gratuitement au public pendant tout le week-end. À quelques pas de la médiathèque, les visiteurs pourront découvrir :

• Le magasin de stockage de la marine ou encore la fontaine Duboisée, aux architectures sobres mais fonctionnelles.

• L’Hôtel de Ville, dont la façade administrative dialogue avec la tradition créole et les matériaux locaux.

• La localisation de l’ancienne gare ferroviaire, témoin d’un réseau disparu mais à l’impact durable sur l’urbanisme local.

Du centre-ville jusqu’au quartier de la Rivière des Pluies, les circuits balisent plus de 25 sites patrimoniaux : églises, cimetières, boutiques chinoises, ponts anciens, chapelles… Chaque lieu est une pièce d’un grand puzzle architectural qui raconte Sainte-Marie à travers les âges.

Médiathèque Anne Mousse 3, rue de la République 97438 Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 Centre-Ville La Réunion La Réunion 0262534115 https://www.ville-saintemarie.re/

Nout patrimoine, nout l’éritaz, nout force !

M. JOHN BOVALO