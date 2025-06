Nout + Supa + Munatak Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes 28 août 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-28 19:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre valorise la scène jazz et les musiques improvisées depuis bientôt 40 ans. L’événement est entièrement gratuit et se déroule dans l’espace public à Nantes et dans de nombreuses villes du département du 25 au 31 août 2025. Le festival fait escale à Trempo pour un concert dans lequel le jazz se mêle aux essences noise, groove et house ! Nout – Concert – Experimental, jazz, noise Supa – Live – House, UK garage, sono mondiale Munatak – Concert – Grooves, loop, jazz

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/nout-supa-munatak/