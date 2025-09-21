Nout’ Tèr Nout’ Patrimoine! « Vilaz la mémwar kartié Lépron » Karo Banoir Saint-Paul

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, de la semaine du développement durable et de la semaine de la mobilité douce, la Ville de Saint-Paul vous convie à une journée entière d’animations autour du plus insolite des monuments historiques : le Bain Boeuf !

VILAZ LA MEMWAR KARTIÉ L’ÉPRON

LONTAN / ZORDI / DOMIN

La lektir ek lékritir, Médiabus du réseau de la lecture publique de la Ville

Bat’karé dann sarèt bèf, avec l’association Latlaz et Charles Vingatamallé

La kuit’, Distillation de plantes à parfum avec Richard Patterson

Modlaz la tèr, Poterie avec l’Atelier des Margouillats et l’association du village artisanal de l’Eperon

Latlyié, Ateliers (coin marmay, couture lontan avec Abeba style, maquettes avec Zek Kaméléon)

Zwé__, Stands de jeux (Généalogie 974 «Kisa mi lé » de l’Institut du Monde Réunionnais, Jeux vidéo « Sin Pol dann tan » de Darie Productions, Casques de réalité virtuelle « Akout : Langaz lo ròch ek dolo » de Activart)

Mazine domin, Sensibilisation à la lutte contre le réchauffement climatique et les écogestes, Sensibilisation sur les races locales et la conduite traditionnelle écopastorale avec l’association Zanbrovat dann Karodbwa

Gratuit, sans réservation, info au 0692 45 76 41

• à partir de 9H : Riz Sofé, Batay cok et Démonstration Maloya, Moring avec l’association RASS (Rézo Artistik Sosio kiltirel é sportif)

• 9H30 : Kabar la parol « La kour lizine ! », rakontaz zistwar, fonnkèr, kasaz la blag, une scène ouverte dédiée à la parole vivante, avec Teddy Iafare-Gangama, Thierry Salimina, Jean-Bernard Ifanohiza et Babou B’Jalah

• 10H30 : Inauguration des signalétiques patrimoniales (Visite guidée jusqu’à la cheminée de l’ancienne usine)

Sominé lizine, Bin bèf ek Bassin La Pompe lé anparmi nout’ Moniman Istorik !

(La cheminée de l’usine, le Bain Bœuf et le Bassin La Pompe sont inscrits au titre des monuments historiques !)

• 11H et 13H30 : Visite guidée du temple hindou Mariammen « Lo tanp na 130 an ! » par Franck Sinamalé, Gratuit, sans réservation

• 14H30 : Kozman Jocelin Lakia, « Nou sava solda, le destin de 3 Éperonnais dans la 2nde Guerre Mondiale »

• 15h30 : Projection de photographies de maisons et de jardins de l’Éperon par l’association Déclic

• 16H : Ronkozé « Rakont’ nout’ kartié », témoignages d’habitants

• 16H30 : Défilé de mode de l’association Ragassi

• 17H : Projection du film « Éperon 1967 » présenté par Teddy Iafare-Gangama

ROULÉ MATANTE ek la Semaine du développement durable et de la mobilité douce !

Bat’karé dann kartié l’Épron, en vélo électrique avec E-Vélo Réunion

Gratuit, places limitées, sur inscription au 0262 45 90 98

Proméné alonzé su vélo, Balade guidée en vélo-couché avec l’Académie péi,Gratuit, places limitées, sur inscription au 0692 18 21 94

Circuit vélo-couché marmay, Défi d’équilibre sur halkbike, Essai libre de trottinettes avec Mountain Bike

Alon rod’ zarlor, Chasse aux trésors naturels et culturels avec Pétrin Express

Karo Banoir 38 rue Fond Générèse, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts Saint-Paul 97435 La Réunion La Réunion Le jardin dit « Karo Banoir » se situe à l’entrée du village artisanal de l’Eperon, sur le site d’une ancienne usine sucrière. Il entoure un monument historique inscrit en 2015 : le Bain Bœuf, qui servait à laver les bœufs pour entretenir principale force motrice au temps de l’activité sucrière.

Depuis le « karo banoir » accueille régulière les « Batay kok » et les « Ron Moring », ainsi que des évènements culturels, des projections et des marchés bio les samedis matins. Transport à proximité, Présence de parking, skate parc accessible PMR, pas de toilettes

