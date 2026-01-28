Noutic’Zik Escaudes
Noutic’Zik Escaudes samedi 7 février 2026.
Noutic’Zik
Escaudes Gironde
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
À partir de 16h, venez jouer à des jeux d’enquête, de bluff, de cartes, de plateau, de coopération, de stratégie… pour toute la famille !
Dès 19h Le P’tit Bal Perdu Bœuf musical amenez vos instruments et jouez sur scène !
Buvette Gaufres, Tartiflette .
Escaudes 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine
