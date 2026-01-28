Noutic’Zik

Escaudes Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

À partir de 16h, venez jouer à des jeux d’enquête, de bluff, de cartes, de plateau, de coopération, de stratégie… pour toute la famille !

Dès 19h Le P’tit Bal Perdu Bœuf musical amenez vos instruments et jouez sur scène !

Buvette Gaufres, Tartiflette .

Escaudes 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine

