Nouveau Chapitre présentation de coups de cœur Saint-Pair-sur-Mer

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 19:45:00

Vous voulez partager vos lectures, vos coups de cœur, découvrir de nouveaux auteurs ? Assistez à Nouveau Chapitre , une présentation de coups de cœur et de nouveautés. Vous pourrez simplement écouter les propositions de l’équipe de la médiathèque mais aussi, si vous le désirez, participer aux échanges en toute convivialité.

Gratuit et ouvert à tous (adultes) sans inscription. .

Médiathèque Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

