Nouveau Chœur Académie Paul Le Flem Montfort-sur-Meu
4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-28 20:00:00
fin : 2025-10-28
2025-10-28
Le 28 octobre à 20h, à l’église de Montfort-sur-Meu, l’académie Paul Le Flem vous présente un concert avec son nouveau coeur qui interprétera des chants orthodoxes et traditionnels ukrainiens.
Plus d’informations à venir. .
L’événement Nouveau Chœur Académie Paul Le Flem Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Montfort Communauté