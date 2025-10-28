Nouveau Chœur Académie Paul Le Flem Montfort-sur-Meu

4 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-28 20:00:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Le 28 octobre à 20h, à l’église de Montfort-sur-Meu, l’académie Paul Le Flem vous présente un concert avec son nouveau coeur qui interprétera des chants orthodoxes et traditionnels ukrainiens.

Plus d’informations à venir. .

