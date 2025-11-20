Nouveau cirque Le poids des choses Théâtre de la Coupe d’Or Rochefort

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-20 20:30:00

2025-11-20 2025-11-22

Entre cirque et illusion, Camille Boitel, Sève Bernard et leurs complices se jouent ici de la pesanteur avec une légèreté toute poétique.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

English : New circus: The weight of things

Between circus and illusion, Camille Boitel, Sève Bernard and their accomplices play with gravity with poetic lightness.

German : Neuer Zirkus: Das Gewicht der Dinge

Zwischen Zirkus und Illusion spielen Camille Boitel, Sève Bernard und ihre Komplizen hier mit der Schwerkraft und einer ganz poetischen Leichtigkeit.

Italiano :

A metà strada tra il circo e l’illusione, Camille Boitel, Sève Bernard e i loro complici giocano con la gravità con una leggerezza poetica.

Espanol :

A medio camino entre el circo y la ilusión, Camille Boitel, Sève Bernard y sus cómplices juegan con la gravedad con una ligereza poética.

