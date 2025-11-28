Nouveau Cirque Zavatta à Niort Niort

Nouveau Cirque Zavatta à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Le Nouveau Cirque Zavatta vous invite à venir découvrir son tout nouveau spectacle 2025 EXPLOSIF du 28 novembre au 3 décembre 2025 au Parc des Expositions de Niort.

Venez assister à un spectacle d’exception de 2h avec des artistes venant des 4 coins du monde.

Au programmes: acrobates, clowns, roue de la mort, grandes illusions…

– Emplacements et accès aux personnes à mobilité réduite

– Possibilité de restauration sur place snack bar

– Toilettes

Billetterie en ligne ou ou aux caisses du cirque à partir de 10h00. .

