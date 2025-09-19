Nouveau Cirque Zavatta à Vire Normandie Vire Normandie

Nouveau Cirque Zavatta à Vire Normandie Vire Normandie vendredi 19 septembre 2025.

Nouveau Cirque Zavatta à Vire Normandie

Place du Champ de Foire Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:05:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-23 2025-09-24

Un Nouveau spectacle, une nouvelle tournée ! Le Nouveau Cirque Zavatta sur les routes de France en 2025 ! Au programme En exclusivité la double roue aérienne mais aussi acrobaties, numéros aériens, clowns et de nombreuses nouveautés à partager en famille.

Un Nouveau spectacle, une nouvelle tournée ! Le Nouveau Cirque Zavatta sur les routes de France en 2025 ! Au programme En exclusivité la double roue aérienne mais aussi acrobaties, numéros aériens, clowns et de nombreuses nouveautés à partager en famille.

Une place offerte pour 2 achetées sur présentation du bon (voir conditions aux caisses du cirque).

Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé.

Ouverture du chapiteau 3/4h avant chaque séance

Chapiteau tout confort avec siège individuel.

Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.)

Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle ! .

Place du Champ de Foire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 7 80 36 02 81 contact@nouveau-cirque-zavatta.com

English : Nouveau Cirque Zavatta à Vire Normandie

A new show, a new tour! The New Cirque Zavatta on the roads of France in 2025! On the program: the exclusive double aerial wheel, acrobatics, aerial acts, clowns and a host of new features to share with the whole family.

German : Nouveau Cirque Zavatta à Vire Normandie

Eine neue Show, eine neue Tournee! Der Neue Cirque Zavatta auf den Straßen Frankreichs im Jahr 2025! Auf dem Programm: Exklusiv das Doppel-Luftrad, aber auch Akrobatik, Luftnummern, Clowns und zahlreiche Neuheiten, die Sie mit der ganzen Familie genießen können.

Italiano :

Un nuovo spettacolo, un nuovo tour! Il Nuovo Cirque Zavatta sulle strade della Francia nel 2025! In programma: un’esclusiva doppia ruota aerea, acrobazie, numeri aerei, clown e tante novità da condividere con tutta la famiglia.

Espanol :

¡Un nuevo espectáculo, una nueva gira! El nuevo Cirque Zavatta en las carreteras de Francia en 2025 En el programa: una exclusiva doble rueda aérea, acrobacias, números aéreos, payasos y muchas novedades para compartir con toda la familia.

L’événement Nouveau Cirque Zavatta à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-09-02 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie