Nouveau Cirque Zavatta AUXERRE Route de Vaux Auxerre vendredi 7 novembre 2025.

Route de Vaux Parking de la Noue Auxerre Yonne

Tarif : 20 – 20 – 46 EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-11 2025-11-12

Un Nouveau spectacle, une nouvelle tournée ! Le Nouveau Cirque Zavatta sur les routes de France à partir du 15 janvier 2025 ! Au programme En exclusivité la double roue aérienne mais aussi acrobaties, numéros aériens, clowns et de nombreuses nouveautés à partager en famille. Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé. Ouverture du chapiteau 3/4h avant chaque séance Chapiteau tout confort avec siège individuel. Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.) Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle ! .

Route de Vaux Parking de la Noue Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 52 31 60

