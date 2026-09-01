Informations pratiques

Châteauroux

Nouveau Cirque Zavatta

7 Avenue du Pont Neuf Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Le nouveau Cirque Zavatta fera étape a Châteauroux du 23 au 27 septembre, installé au mail saint Gildas. Deux heures de spectacle inédit pour un moment unique de féerie.

Sensations, rires et émotions sont les maîtres mots de cette édition.

Ce nouveau spectacle est une alliance de tradition et de modernité à l’heure où le cirque doit faire face à un renouvellement de son image. Pour ce nouveau spectacle, époustouflants rollers, féerique acrobate, malicieux poneys, imposants dromadaires, étonnant jongleur, déconcertant Rola-Bola, clown amusant et attachant, etc.

Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son zénith itinérant de 1000 places pour un moment de plaisir et de joie partagé. .

7 Avenue du Pont Neuf Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

The Rico Zavatta circus will be in Châteauroux from May 6 to 10, performing 4 shows at the Mail Saint Gildas.

L’événement Nouveau Cirque Zavatta Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme