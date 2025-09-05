Nouveau Cirque Zavatta La Baule-Escoublac
Nouveau Cirque Zavatta La Baule-Escoublac vendredi 5 septembre 2025.
Nouveau Cirque Zavatta
Allée de l’Aéropostale La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-09-05 18:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07
Le Nouveau Cirque Zavatta revient sur les routes de France dès le 15 janvier 2025 avec un tout nouveau spectacle et une tournée inédite !
Au programme en exclusivité, la spectaculaire double roue aérienne, accompagnée d’acrobaties vertigineuses, de numéros aériens, de clowns et de nombreuses surprises à découvrir en famille.
Offre spéciale une place offerte pour deux achetées sur présentation du bon (voir conditions aux caisses du cirque).
Durée du spectacle 1h45 + 20 minutes d’entracte
Chapiteau chauffé et tout confort avec sièges individuels
Ouverture des portes 45 minutes avant chaque séance
Sur place espace d’accueil et petite restauration avec barbe à papa, pop-corn, crêpes, churros, frites, hot-dogs, bonbons, boissons et autres gourmandises.
Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle ! .
Allée de l’Aéropostale La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com
