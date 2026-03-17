Nouveau Cirque Zavatta Pâquier Saint Antoine Mâcon

Nouveau Cirque Zavatta

Pâquier Saint Antoine Allée Jean Bouin Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 12.99 – 12.99 – 23.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08

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Électrisant , nouveau Spectacle 2026 ! Un show unique qui vous transporte dans un univers futuriste et dans un voyage latino, où chaque instant émerveillera et fascinera petits et grands.

Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé.

Ouverture du chapiteau 1h avant chaque séance.

Chapiteau tout confort avec siège individuel.

Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.) .

Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle ! .

Pâquier Saint Antoine Allée Jean Bouin Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

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English : Nouveau Cirque Zavatta

L’événement Nouveau Cirque Zavatta Mâcon a été mis à jour le 2026-03-17 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès