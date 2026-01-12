Nouveau cirque Zavatta chapiteau Pau

Nouveau cirque Zavatta

chapiteau Place de Verdun Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 23 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-22

2026-02-18

Profitez de places à -50% sur toutes les catégories, offre valable uniquement sur notre site internet www.nouveau-cirque-zavatta.com avec le code promo ZAV50

Électrisant , nouveau spectacle 2026. Un show unique qui vous transportera dans un univers futuriste et dans un voyage latino où chaque instant émerveillera et fascinera petits et grands.

Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé.

Ouverture du chapiteau 1h avant chaque séance.

Chapiteau tout confort avec siège individuel.

Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.)

Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle ! .

chapiteau Place de Verdun Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

