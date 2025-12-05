Nouveau Cirque Zavatta Saintes

Nouveau Cirque Zavatta

Parc des Expositions Saintes Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous attend pour son nouveau spectacle 2025

.

Parc des Expositions Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

English :

The entire Nouveau Cirque Zavatta team awaits you for its new show 2025

German :

Das gesamte Team des Nouveau Cirque Zavatta erwartet Sie für seine neue Show 2025

Italiano :

L’intero team del Nouveau Cirque Zavatta non vede l’ora di darvi il benvenuto al suo nuovo spettacolo 2025

Espanol :

Todo el equipo de Nouveau Cirque Zavatta está deseando darle la bienvenida a su nuevo espectáculo 2025

