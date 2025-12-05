Nouveau Cirque Zavatta Saintes
Nouveau Cirque Zavatta Saintes vendredi 5 décembre 2025.
Nouveau Cirque Zavatta
Parc des Expositions Saintes Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous attend pour son nouveau spectacle 2025
.
Parc des Expositions Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com
English :
The entire Nouveau Cirque Zavatta team awaits you for its new show 2025
German :
Das gesamte Team des Nouveau Cirque Zavatta erwartet Sie für seine neue Show 2025
Italiano :
L’intero team del Nouveau Cirque Zavatta non vede l’ora di darvi il benvenuto al suo nuovo spettacolo 2025
Espanol :
Todo el equipo de Nouveau Cirque Zavatta está deseando darle la bienvenida a su nuevo espectáculo 2025
L’événement Nouveau Cirque Zavatta Saintes a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge