Nouveau cirque Zavatta Soissons

Nouveau cirque Zavatta Soissons vendredi 3 octobre 2025.

Nouveau cirque Zavatta

Avenue du Mail Soissons Aisne

Tarif : 12 – 12 – 30

12

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-10-03

Un Nouveau spectacle, une nouvelle tournée ! Le Nouveau Cirque Zavatta sur les routes de France à partir du 15 janvier 2025 !

Au programme En exclusivité la double roue aérienne mais aussi acrobaties, numéros aériens, clowns et de nombreuses nouveautés à partager en famille.

Une place offerte pour 2 achetées sur présentation du bon (voir conditions aux caisses du cirque).

Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé.

Ouverture du chapiteau 3/4h avant chaque séance

Chapiteau tout confort avec siège individuel.

Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.)

Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle ! 12 .

Avenue du Mail Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 1 73 02 51 36 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

L’événement Nouveau cirque Zavatta Soissons a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois