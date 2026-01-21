Nouveau Cirque Zavatta TARBES Tarbes

Nouveau Cirque Zavatta

TARBES 3 Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-04

TOUS AU CIRQUE !

Vivez un moment unique de féerie, de sensations et d’émotions en famille avec le Nouveau cirque Zavatta Un show unique qui vous transportera dans un univers futuriste et dans un voyage latino où chaque instant émerveillera et fascinera petits et grands !

Horaires des séances

– Mercredi 4 février 14h30 & 17h30

– Vendredi 6 février 18h & 20h30

– Samedi 7 février 15h, 17h30 & 20h

– Dimanche 8 février 10h30, 14h & 17h

BILLETTERIE

Profitez de places à -50% sur toutes les catégories !

Offre valable uniquement sur notre site internet www.nouveau-cirque-zavatta.com avec le code promo ZAV26

Informations pratiques

– Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte

– Chapiteau chauffé tout confort avec sièges individuels Ouverture 1h avant chaque séance

– Emplacements et accès pour personnes à mobilité réduite

– Possibilité de restauration sur place (barbe à papa, pop corn, crêpes, churros, frites, hot dog, bonbons, friandises, boissons etc.)

– Toilettes

TARBES 3 Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 36 02 81 commercial@nouveau-cirque-zavatta.com

English :

TO THE CIRCUS!

Experience a unique moment of enchantment, sensations and emotions for the whole family with the Nouveau cirque Zavatta: a unique show that will transport you to a futuristic universe and a Latino journey where every moment will amaze and fascinate young and old alike!

Session times

– Wednesday, February 4: 2:30pm & 5:30pm

– Friday, February 6: 6pm & 8:30pm

– Saturday, February 7: 3pm, 5:30pm & 8pm

– Sunday, February 8: 10:30 am, 2 pm & 5 pm

TICKETS

Take advantage of 50% off tickets for all categories!

Offer valid only on our website www.nouveau-cirque-zavatta.com with promo code: ZAV26

Practical information:

– Running time: 1h45 + 20 min intermission

– Comfortable heated tent with individual seating Opening 1h before each performance

– Spaces and access for people with reduced mobility

– On-site catering (cotton candy, popcorn, pancakes, churros, French fries, hot dogs, candy, sweets, drinks, etc.)

– Toilets

