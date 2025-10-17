Nouveau Cirque Zavatta Troyes

Nouveau Cirque Zavatta Troyes vendredi 17 octobre 2025.

Nouveau Cirque Zavatta

Esplanade Charles Delestraint Troyes Aube

Tarif : 9 – 9 – 20 Eur

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-10-17

Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagée.

Pour vous accueillir, le NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA c’est une façade illuminée par plus de 500 led multicolores, c’est un hall d’accueil de plus de 400 m² et un chapiteau moderne de 1000 places (sièges individuels) éclairé par plus de 100 projecteurs led robotisés.



Au programme en exclusivité la double roue aérienne mais aussi acrobaties, numéros aériens, clowns et de nombreuses nouveautés à partager en famille.



Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé.

Ouverture du chapiteau 3/4h avant chaque séance



Chapiteau tout confort avec siège individuel.

Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.)



Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle !

Commandez vos places sur WWW.NOUVEAU-CIRQUE-ZAVATTA.COM avec le code de réduction NCZ25 .

Esplanade Charles Delestraint Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nouveau Cirque Zavatta Troyes a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne