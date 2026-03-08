Nouveau cirque Zavatta

Centre Omnisports Pierre Coulon, Route du Pont de l’Europe, 03700 Bellerive-sur-Allier Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-27

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-27

Fort d’une tournée 2025 couronnée de succès à travers l’hexagone, le géant du cirque français, le nouveau cirque Zavatta, revient en force en 2026 avec son nouveau spectacle futuriste et innovant électrisant .

.

Centre Omnisports Pierre Coulon, Route du Pont de l’Europe, 03700 Bellerive-sur-Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fresh from a highly successful tour of France in 2025, French circus giant Le nouveau cirque Zavatta is back with a vengeance in 2026 with its futuristic and innovative electrifying show.

L’événement Nouveau cirque Zavatta Vichy a été mis à jour le 2026-03-06 par Vichy Destinations