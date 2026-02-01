Nouveau conte Planétarium d’Epinal MJC Belle Étoile Planétarium d’Épinal Épinal

Nouveau conte Planétarium d’Epinal

MJC Belle Étoile Planétarium d'Épinal 31bis Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Samedi 2026-02-14 13:30:00

2026-02-14 18:30:00

2026-02-14

Le Planétarium d’Épinal vous donne rendez-vous le samedi 14 février 2026 pour découvrir Les Lapins Trois-Oreilles , un conte immersif conçu spécialement pour les dômes, en présence exceptionnelle de son réalisateur Michel Ocelot.

Pour cette journée inaugurale, cinq séances seront proposées au cours de l’après-midi, de 13h30 à 18h30.

Fidèle à son style, Michel Ocelot (réalisateur de Kirikou, Azur et Asmar,…) vous invite à plonger dans son univers graphique foisonnant, au cœur d’un royaume médiéval peuplé de créatures fabuleuses…de mystérieux lapins aux trois oreilles.

Une opportunité unique de le rencontrer au Planétarium d’Épinal, d’échanger autour de la création du film et de découvrir ce nouveau format de conte immersif.Tout public

English :

On Saturday, February 14, 2026, the Épinal Planetarium invites you to discover Les Lapins Trois-Oreilles , an immersive tale specially designed for the domes, in the exceptional presence of its director, Michel Ocelot.

On this inaugural day, five screenings will take place over the course of the afternoon, from 1:30pm to 6:30pm.

True to his style, Michel Ocelot (director of Kirikou, Azur et Asmar, etc.) invites you to plunge into his abundant graphic universe, at the heart of a medieval kingdom populated by fabulous creatures?mysterious rabbits with three ears.

This is a unique opportunity to meet him at the Épinal Planetarium, discuss the creation of the film and discover this new immersive storytelling format.

