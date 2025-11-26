Nouveau cours: Taji Quan & Gi Gong Maison de quartier Villejean Brécé Jeudi 8 janvier 2026, 17h30 Ille-et-Vilaine

Le Taiji Quan est un art martial chinois et le Qi Gong une discipline de bien-être. Les cours sont ouverts à tous. Qi Gong: 17h20-18h20 Taiji Quan: 18h30-19h30 à partir du mercredi 7 janvier.

Le Taiji Quan (ou Tai Chi Chuan) est un art martial chinois et le Qi Gong une discipline d’entretien du corps et de bien-être.

Les cours sont ouverts à toutes et tous. On y pratique une série de mouvements de manière

ample, souple et relâchée. L’alchimie parfaite pour rester en bonne santé et garder le sourire.

Sébastien Lhuissier, diplômé professeur en 2024 auprès du Taiji Wushu Club de Grenoble, propose des cours hebdomadaires à Rennes, à partir du mercredi 7 janvier.

Venez découvrir à l’occasion d’un cours d’essai !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T19:30:00.000+01:00

Maison de quartier Villejean 12 Rue de Bourgogne 35000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine