Nouveau Départ Pro, venez rencontrer les représentants d’entreprises! Venez découvrir les métiers qui recrutent !!! Agence ROANNE Roanne

Nouveau Départ Pro, venez rencontrer les représentants d’entreprises! Venez découvrir les métiers qui recrutent !!! Mardi 18 novembre, 07h30 Agence ROANNE Loire

Début : 2025-11-18T07:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T07:30:00+01:00 – 2025-11-18T11:30:00+01:00

Participez à un événement qui vous permettra de rencontrer des représentants d’entreprises. Objectif : Découvrir des métiers porteurs en recherche de candidat(e)s Différents partenaires vous présenteront également les possibilités qui s’offrent à vous pour être formés à ces métiers, ou encore pour réaliser une immersion directement en entreprise. Les représentants présents pour vous faire découvrir leur secteur seront : – Industrie Textile – Métiers du bâtiment – Métiers des services et soins à

Agence ROANNE 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Participez à un événement qui vous permettra de rencontrer des représentants d’entreprises. La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire