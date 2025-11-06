Nouveau Départ Pro, venez rencontrer les représentants d’entreprises! Venez découvrir les métiers qui recrutent !!! Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Monistrol-sur-Loire

Nouveau Départ Pro, venez rencontrer les représentants d'entreprises! Venez découvrir les métiers qui recrutent !!! Jeudi 6 novembre, 07h30 Monistrol-sur-Loire – Agence MONISTROL Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T07:30:00 – 2025-11-06T11:30:00

Fin : 2025-11-06T07:30:00 – 2025-11-06T11:30:00

Participez à un événement qui vous permettra de rencontrer des représentants d’entreprises.

Objectif : Découvrir des métiers porteurs en recherche de candidat(e)s

Différents partenaires vous présenteront également les possibilités qui s’offrent à vous pour être formés à ces métiers, ou encore pour réaliser une immersion directement en entreprise. Les représentants présents pour vous faire découvrir leur secteur seront : – Industrie Métallurgique – Industrie Textile – Filière Bois – Métiers du bâ

Participez à un événement qui vous permettra de rencontrer des représentants d’entreprises. La semaine de l’industrie agroalimentaire 1 jeune 1 solution