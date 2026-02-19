Nouveau ! Géogaming jeu de piste Bâtir un château fort Chinon
Nouveau ! Géogaming jeu de piste Bâtir un château fort Chinon samedi 11 avril 2026.
Nouveau ! Géogaming jeu de piste Bâtir un château fort
4 rue du château Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-04-11
Vivez une aventure ludique inédite ! A travers un parcours jalonné d’indices, relevez les défis des bâtisseurs du Moyen Âge et terminez la construction du plus imprenable des châteaux forts, celui dont vous êtes l’architecte
Vivez une aventure ludique inédite ! A travers un parcours jalonné d’indices, relevez les défis des bâtisseurs du Moyen Âge et terminez la construction du plus imprenable des châteaux forts, celui dont vous êtes l’architecte 15 .
4 rue du château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience a unique playful adventure! Take on the challenges faced by medieval builders and complete the construction of the most impregnable of castles the one of which you are the architect
L’événement Nouveau ! Géogaming jeu de piste Bâtir un château fort Chinon a été mis à jour le 2026-02-18 par Conseil Départemental 37