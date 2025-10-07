Nouveau Les bains sonores Vayres

Salle des fêtes Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Besoin d’un moment pour vous ressourcer ? Les Bains sonores arrivent à Vayres ! Chaque mardi, Maria vous propose une parenthèse de bien-être et de détente à la salle des fêtes. Laissez-vous porter par les vibrations des bols chantants et autres instruments aux sonorités enveloppantes. Une expérience unique pour relâcher les tensions, calmer le mental et retrouver une belle énergie. Accessible à tous, ces séances de relaxation sont une invitation à prendre soin de vous, simplement et naturellement. Adhésion obligatoire. Inscription conseillée soit par téléphone soit par mail. .

Salle des fêtes Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86 vayresinitiatives87@gmail.com

