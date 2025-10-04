Nouveau look de la Bibliothèque SAINT REMY EN BOUZEMONT Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson

Nouveau look de la Bibliothèque Samedi 4 octobre, 13h30 SAINT REMY EN BOUZEMONT Marne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:30:00

Visite guidée de la bibliothèque, présentation des lieux : nouvel espace rénové, ludothèque, l’espace des jeux vidéos.

Adhésion, prêt des documents et des jeux. (tout est gratuit). Animations proposées : café rencontre, kamishibai, jeux sur place…

SAINT REMY EN BOUZEMONT rue d’enfer, 51290 SAINT REMY EN BOUZEMONT Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51290 Marne Grand Est 03 26 72 71 26 La bibliothèque intercommunale de Saint Rémy a vu le jour en 2002. Un nouveau look a pris place depuis l’été 2025 ; nouveau mobilier, sans oublier de nouvelles activités avec l’installation de la ludothèque et d’un espace jeux vidéos.

SABINE PICCOLI