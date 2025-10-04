Nouveau look de la Bibliothèque SAINT REMY EN BOUZEMONT Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson
Nouveau look de la Bibliothèque SAINT REMY EN BOUZEMONT Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson samedi 4 octobre 2025.
Entrée gratuite
Visite guidée de la bibliothèque, présentation des lieux : nouvel espace rénové, ludothèque, l’espace des jeux vidéos.
Adhésion, prêt des documents et des jeux. (tout est gratuit). Animations proposées : café rencontre, kamishibai, jeux sur place…
SAINT REMY EN BOUZEMONT rue d’enfer, 51290 SAINT REMY EN BOUZEMONT Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 51290 Marne Grand Est 03 26 72 71 26 La bibliothèque intercommunale de Saint Rémy a vu le jour en 2002. Un nouveau look a pris place depuis l’été 2025 ; nouveau mobilier, sans oublier de nouvelles activités avec l’installation de la ludothèque et d’un espace jeux vidéos.
SABINE PICCOLI