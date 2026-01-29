Nouveau Poisson sedanais Sedan
Nouveau Poisson sedanais Sedan mercredi 1 avril 2026.
Nouveau Poisson sedanais
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
6-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Connais-tu le poisson sedanais ? Viens découvrir cette espèce unique au monde au cours d’une visite le long de la Meuse, avec un peu de chance, tu pourrais en apercevoir un… ou lefabriquer !
.
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you know the Sedan fish? Come and discover this unique species during a visit along the Meuse. With a bit of luck, you might even spot one? or make one!
L’événement Nouveau Poisson sedanais Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme