Nouveau Poisson sedanais Sedan

Nouveau Poisson sedanais

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Connais-tu le poisson sedanais ? Viens découvrir cette espèce unique au monde au cours d’une visite le long de la Meuse, avec un peu de chance, tu pourrais en apercevoir un… ou lefabriquer !

+33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Do you know the Sedan fish? Come and discover this unique species during a visit along the Meuse. With a bit of luck, you might even spot one? or make one!

