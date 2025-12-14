Nouveau projet à Berritza

4 rue de l’Alava Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Berritza vous invite à la réunion d’informations organisée à Mauléon.

L’objectif sera de former un ensemble musical dynamique pour accompagner sur scène un groupe de danse lors de Berritzaren besta (fête annuelle de l’association). Votre talent nous intéresse, quel que soit l’instrument dont vous jouiez. Nous cherchons des musiciens majeurs avec une bonne oreille et quelques bases dans la maîtrise de vos instruments. L’important est l’esprit d’équipe, le travail collectif et l’envie de partager vos connaissances dans une ambiance conviviale. Le répertoire sera élaboré en commun avec les participants. Berritza assure l’encadrement, la structuration du groupe et la diffusion de votre travail. Le groupe sera encadré et accompagné par des bénévoles et musiciens expérimentés. N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir toutes les informations. .

4 rue de l’Alava Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 19 17 91 bberritza@gmail.com

L’événement Nouveau projet à Berritza Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque