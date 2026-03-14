Nouveau ! Raconte tapis Scritch scratch dip clapote & Atelier tampon

Rue Ronsard La Riche Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 16:00:00

fin : 2026-04-23 16:45:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Venez découvrir l’album Scritch scratch dip clapote ! puis laissez parler votre imagination. À l’aide de tampons aux formes végétales et abstraites, vous recréerez l’étang mystérieux de Jérôme — et repartirez avec votre affiche personnalisée. Pour les enfants de 3 à 6 ans

Venez découvrir l’album Scritch scratch dip clapote ! puis laissez parler votre imagination. À l’aide de tampons aux formes végétales et abstraites, vous recréerez l’étang mystérieux de Jérôme — et repartirez avec votre affiche personnalisée. Pour les enfants de 3 à 6 ans 5 .

Rue Ronsard La Riche 37520 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 37 32 70 demeureronsard@departement-touraine.fr

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English :

The little mole in Ronsard’s vegetable garden is not at all happy! She’d like to know who hit her on the head?

The storytelling mat provides a sensory, visual and tactile exploration that complements listening to the story. For children aged 1 to 4.

L’événement Nouveau ! Raconte tapis Scritch scratch dip clapote & Atelier tampon La Riche a été mis à jour le 2026-03-14 par Conseil Départemental 37