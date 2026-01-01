Nouveau rendez-vous au Musée Historique pour la Nuit de la lecture 2026 Haguenau

Nouveau rendez-vous au Musée Historique pour la Nuit de la lecture 2026

9 Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Laissez-vous porter par les explorations et les réflexions d’écrivains au cours de leur expérience nocturne dans le musée de leur choix, vivez votre nuit au musée et participez à une expérience d’écriture dans le silence et la magie des décors de cet édifice exceptionnel.

Lecture sensible et immersive, par une comédienne, de textes extraits de la collection littéraire Ma nuit au musée . Laissez-vous porter par les explorations et les réflexions d'écrivains au cours de leur expérience nocturne dans le musée de leur choix, vivez votre nuit au musée et participez à une expérience d'écriture dans le silence et la magie des décors de cet édifice exceptionnel.

À partir de 14 ans, gratuit sur inscription, jauge limitée. 0 .

9 Rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

English :

Let yourself be carried away by the explorations and reflections of writers during their nocturnal experience in the museum of their choice, live your night in the museum and take part in a writing experience in the silence and magic of the settings of this exceptional building.

