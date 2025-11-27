NOUVEAU : Sam’dit de lire, le club de lecture ado de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris

Oui, tu as bien lu : tu vas pouvoir lire en avant-première des livres tout juste publiés, donner ton avis, discuter et décider des achats de romans ado de la médiathèque avec les autres participants ! Vous vous retrouverez une fois par mois, le samedi, pour parler de vos lectures autour de quelques gourmandises.

Alors, tenté.e ? Rejoins-nous aux dates indiquées pour emprunter des livres de la sélection et rencontrer les autres participants.

A partir de 14 ans.

Les samedis 10 janvier, 14 février, 21 mars, 11 avril, 30 mai et 27 juin à 11h30. Entrée libre.

Tu veux participer aux achats des romans ado de la médiathèque ? Rejoins le nouveau club de lecture !

Le samedi 27 juin 2026

de 11h30 à 13h00

Le samedi 30 mai 2026

de 11h30 à 13h00

Le samedi 11 avril 2026

de 11h30 à 13h00

Le samedi 21 mars 2026

de 11h30 à 13h00

Le samedi 14 février 2026

de 11h30 à 13h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 11h30 à 13h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T12:30:00+01:00

fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-10T11:30:00+02:00_2026-01-10T13:00:00+02:00;2026-02-14T11:30:00+02:00_2026-02-14T13:00:00+02:00;2026-03-21T11:30:00+02:00_2026-03-21T13:00:00+02:00;2026-04-11T11:30:00+02:00_2026-04-11T13:00:00+02:00;2026-05-30T11:30:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00;2026-06-27T11:30:00+02:00_2026-06-27T13:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/