NOUVEAU : Sam’dit de lire, le club de lecture ados de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 29 novembre 2025.

Oui, tu as bien lu : tu vas pouvoir lire en avant-première des livres tout juste publiés, donner ton avis, discuter et décider des achats de romans ados de la médiathèque avec les autres participants ! Vous vous retrouverez une fois par mois, le samedi, pour parler de vos lectures autour de quelques gourmandises.

Alors, tenté.e ? Rejoins-nous le 29 novembre pour la première du club Sam’dit de lire ! On te présentera notre sélection et tu pourras repartir avec des nouvelles lectures.

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

A partir de 14 ans. Entrée libre.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr