Nouveau Soirée dîner-concert avec le groupe Les Tongs La Chapelle-Saint-Luc
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube
Tarif : 30 – 30 – 30 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-30 19:30:00
Groupe festif Pop Rock composé de 4 artistes musiciens pour animer votre soirée…Ambiance sympathique et bonne humeur assurée…
Tout pour vous faire passer une excellente soirée ! .
Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr
