NOUVEAU Soirée jeux de société à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge
NOUVEAU Soirée jeux de société à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge vendredi 12 septembre 2025.
NOUVEAU Soirée jeux de société à la médiathèque
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12 23:00:00
Date(s) :
2025-09-12
Une séléction de nos ludothécaires Manu et Benoit parmi nos 600 boites de jeux et c’est parti pour jouer ensemble !
Libre et gratuit Venez ! .
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
English : NOUVEAU Soirée jeux de société à la médiathèque
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement NOUVEAU Soirée jeux de société à la médiathèque Gouffern en Auge a été mis à jour le 2025-09-06 par Terres d’Argentan Intercom