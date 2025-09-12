NOUVEAU Soirée jeux de société à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge

NOUVEAU Soirée jeux de société à la médiathèque

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne

Début : 2025-09-12 20:00:00

fin : 2025-09-12 23:00:00

2025-09-12

Une séléction de nos ludothécaires Manu et Benoit parmi nos 600 boites de jeux et c’est parti pour jouer ensemble !

Libre et gratuit Venez ! .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

