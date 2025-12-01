Nouveau Spectacle Alex Fredo Cholet
Nouveau Spectacle Alex Fredo Cholet jeudi 18 décembre 2025.
Nouveau Spectacle Alex Fredo
81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-12-18 21:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-18 2025-12-20
À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle !
Il est donc pas évident de vous en parler.
La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons.
Et que j’ai hâte de vous retrouver. .
