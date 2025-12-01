Nouveau Spectacle Alex Fredo Cholet

Nouveau Spectacle Alex Fredo

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 21:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-18 2025-12-20

À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle !

Il est donc pas évident de vous en parler.

La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons.

​Et que j’ai hâte de vous retrouver. .

