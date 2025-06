Nouveau spectacle « Des Fleurs pour Algernon » Centre culturel du Hameau Fleuri Pierrefitte-en-Auge 21 juin 2025 19:00

Calvados

Nouveau spectacle « Des Fleurs pour Algernon » Centre culturel du Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot Pierrefitte-en-Auge Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le Hameau Fleuri a le plaisir de vous annoncer la création de son nouveau spectacle « Des Fleurs pour Algernon », un monodrame bouleversant où se mélent le sublime texte de Daniel Keyes, magistralement interpreté par William Mesguich et accompagné par la musique de Jean-Christophe Marti, qui transcende la dramaturgie des mots.

Retrouvez-nous le vendredi 20 juin à 20h30 et le samedi 21 juin à 19h à l’Auditorium du Centre Culturel du Hameau Fleuri à Pierrefitte-en-Auge.

Algernon est une souris qui vient de subir une opération visant à multiplier par trois son QI.

Enhardis par cette réussite, les docteurs Nemur et Strauss tentent d’appliquer leur découverte à Charlie Gordon un simple d’esprit.

C’est bientôt l’extraordinaire éveil de l’intelligence pour le jeune homme.

Mais jusqu’où cette ascension va-t-elle le mener ?…

Distribution :

Monodrame pour un comédien et deux musiciens

d’après le roman de Daniel KEYES

Traduction | Henry-Luc PLANCHAT

Musique | Jean-Christophe MARTI

Production | PROD-S S.A.R.L

Diffusion | Stéphanie Gesnel

Conception | Amélie STILLITANO & Raphaël SIMON

Mise en scène | William MESGUICH

Comédien | William MESGUICH

Piano | Amélie STILLITANO

Percussions | Raphaël SIMON

Costumes | François TAMARIN

Régisseur | Baptiste BOUTIN

Centre culturel du Hameau Fleuri 645 chemin du Quesnot

Pierrefitte-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 6 64 88 00 85 contacts@prod-s.com

English : Nouveau spectacle « Des Fleurs pour Algernon »

Le Hameau Fleuri is delighted to announce the premiere of its new show « Des Fleurs pour Algernon », a moving monodrama combining Daniel Keyes’ sublime text, masterfully performed by William Mesguich and accompanied by Jean-Christophe Marti’s music, which transcends the drama of the words.

Join us on Friday June 20 at 8.30pm and Saturday June 21 at 7pm at the Auditorium du Centre Culturel du Hameau Fleuri in Pierrefitte-en-Auge.

Algernon is a mouse who has just undergone an operation to triple his IQ.

Encouraged by their success, Doctors Nemur and Strauss try to apply their discovery to Charlie Gordon, a simpleton.

The young man soon experiences an extraordinary awakening of intelligence.

But how far will his ascent take him?

Cast :

Monodrama for one actor and two musicians

based on the novel by Daniel KEYES

Translation | Henry-Luc PLANCHAT

Music | Jean-Christophe MARTI

Production | PROD-S S.A.R.L

Distribution | Stéphanie Gesnel

Design | Amélie STILLITANO & Raphaël SIMON

Stage direction | William MESGUICH

Actor | William MESGUICH

Piano | Amélie STILLITANO

Percussion | Raphaël SIMON

Costumes | François TAMARIN

Stage Manager | Baptiste BOUTIN

German : Nouveau spectacle « Des Fleurs pour Algernon »

Le Hameau Fleuri freut sich, Ihnen die Uraufführung seines neuen Stücks « Des Fleurs pour Algernon » ankündigen zu können, ein erschütterndes Monodrama, in dem sich der erhabene Text von Daniel Keyes, meisterhaft interpretiert von William Mesguich und begleitet von der Musik von Jean-Christophe Marti, die die Dramaturgie der Worte transzendiert, vermischt.

Sie finden uns am Freitag, den 20. Juni um 20:30 Uhr und am Samstag, den 21. Juni um 19:00 Uhr im Auditorium des Kulturzentrums Hameau Fleuri in Pierrefitte-en-Auge.

Algernon ist eine Maus, die sich gerade einer Operation unterzogen hat, um ihren IQ zu verdreifachen.

Die Doktoren Nemur und Strauss sind von ihrem Erfolg begeistert und versuchen, ihre Entdeckung auf den einfältigen Charlie Gordon anzuwenden.

Schon bald beginnt für den jungen Mann ein außergewöhnliches Intelligenzerlebnis.

Doch wie weit wird er kommen?

Besetzung:

Monodrama für einen Schauspieler und zwei Musiker

nach dem Roman von Daniel KEYES

Übersetzung | Henry-Luc PLANCHAT

Musik | Jean-Christophe MARTI

Produktion | PROD-S S.A.R.L

Vertrieb | Stéphanie Gesnel

Konzeption | Amélie STILLITANO & Raphaël SIMON

Regie | William MESGUICH

Schauspieler | William MESGUICH

Klavier | Amélie STILLITANO

Perkussion | Raphaël SIMON

Kostüme | François TAMARIN

Regisseur | Baptiste BOUTIN

Italiano :

L’Hameau Fleuri è lieto di annunciare la creazione del suo nuovo spettacolo, « Des Fleurs pour Algernon », un commovente monodramma che unisce il sublime testo di Daniel Keyes, magistralmente interpretato da William Mesguich e accompagnato dalla musica di Jean-Christophe Marti, che trascende la drammaticità delle parole.

Venite a trovarci venerdì 20 giugno alle 20.30 e sabato 21 giugno alle 19.00 presso l’Auditorium del Centre Culturel du Hameau Fleuri a Pierrefitte-en-Auge.

Algernon è un topo che ha appena subito un’operazione per triplicare il suo quoziente intellettivo.

Incoraggiati dal loro successo, i dottori Nemur e Strauss provano ad applicare la loro scoperta a Charlie Gordon, un sempliciotto.

Il giovane sperimenta ben presto uno straordinario risveglio dell’intelligenza.

Ma fino a dove lo porterà questa crescita?

Cast :

Monodramma per un attore e due musicisti

tratto dal romanzo di Daniel KEYES

Traduzione | Henry-Luc PLANCHAT

Musica | Jean-Christophe MARTI

Produzione | PROD-S S.A.R.L

Distribuzione | Stéphanie Gesnel

Design | Amélie STILLITANO & Raphaël SIMON

Direzione di scena | William MESGUICH

Attore | William MESGUICH

Pianoforte | Amélie STILLITANO

Percussioni | Raphaël SIMON

Costumi | François TAMARIN

Direttore di scena | Baptiste BOUTIN

Espanol :

Le Hameau Fleuri se complace en anunciar la creación de su nuevo espectáculo, « Des Fleurs pour Algernon », un conmovedor monodrama que combina el sublime texto de Daniel Keyes, magistralmente interpretado por William Mesguich y acompañado por la música de Jean-Christophe Marti, que trasciende el dramatismo de las palabras.

Acompáñenos el viernes 20 de junio a las 20.30 h y el sábado 21 de junio a las 19 h en el Auditorio del Centre Culturel du Hameau Fleuri de Pierrefitte-en-Auge.

Algernon es un ratón que acaba de someterse a una operación para triplicar su coeficiente intelectual.

Envalentonados por su éxito, los doctores Nemur y Strauss intentan aplicar su descubrimiento a Charlie Gordon, un simplón.

El joven no tarda en experimentar un extraordinario despertar de la inteligencia.

Pero, ¿hasta dónde le llevará este ascenso?

Reparto :

Monodrama para un actor y dos músicos

basado en la novela de Daniel KEYES

Traducción | Henry-Luc PLANCHAT

Música | Jean-Christophe MARTI

Producción | PROD-S S.A.R.L

Distribución | Stéphanie Gesnel

Diseño | Amélie STILLITANO & Raphaël SIMON

Dirección de escena | William MESGUICH

Actor | William MESGUICH

Piano | Amélie STILLITANO

Percusión | Raphaël SIMON

Vestuario | François TAMARIN

Director de escena | Baptiste BOUTIN

