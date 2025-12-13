Nouveau spectacle des Gâs du Tsarollais Le secret d’la mère Braillou Salle des fêtes La Clayette
Nouveau spectacle des Gâs du Tsarollais Le secret d’la mère Braillou
Salle des fêtes 80 Rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-19
Le groupe d’art et traditions populaires Les Gâs du Tsarollais présente son nouveau spectacle Le secret d’la mère Braillou sur un texte original et dans une mise en scène de Bernard Fournier.
Billets en vente à l’Office de Tourisme à La Clayette et à Chauffailles. .
Salle des fêtes 80 Rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06
