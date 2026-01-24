Nouveau spectacle des Troubadours de la Combade Saint-Laurent-les-Églises

Nouveau spectacle des Troubadours de la Combade

Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Venez découvrir en exclusivité le nouveau spectacle de la troupe des Troubadours de la Combade .

Spectacle divers et varié composé de danses, chants, gnorles et saynetes. .

Salle des fêtes Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 97 43 tvf.naboulet@free.fr

English : Nouveau spectacle des Troubadours de la Combade

